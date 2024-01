Il prefetto: "Bene così. Divertirsi in sicurezza è la sfida da vincere"

"Divertirsi in sicurezza: sarà questo il mantra del 2024". Parole del prefetto Emanuela Saveria Greco dopo il Capodanno. "Un plauso all’Amministrazione comunale per la bellissima festa organizzata in piazza all’insegna del divertimento – scrive il prefetto – ma senza tralasciare di sensibilizzare su temi di toccante attualità quali il rispetto dell’ambiente, il contrasto alla violenza sulle donne, la lotta contro l’evasione fiscale. La perfetta organizzazione dell’evento, frutto ancora una volta della riuscita sinergia tra le istituzioni, le forze di polizia, la polizia locale e i cittadini ha fatto sì che la festa in piazza, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, si svolgesse senza particolari criticità, in una atmosfera gioiosa. Un particolare ringraziamento ai cittadini e ai molti turisti che hanno compreso il senso di alcune limitazioni ed hanno collaborato alla riuscita del Catercapodanno. Ora inizia un periodo importante per questa provincia ed allora rivolgo a tutti l’augurio di superare tutte le sfide in un clima di sicurezza e di allegria. Auguri di un fantastico 2024".