Il prefetto: "Decisivo il lavoro di squadra"

Oltre 1.300 gli interventi effettuati dalla Provincia, dai Comuni, dalla Protezione Civile, dalle forze di polizia, dai vigili del fuoco e dall’Anas, durante l’emergenza maltempo dei giorni scorsi. Sono stati 1386 gli interventi coordinati dal CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la Sala operativa integrata regionale, presieduto dal prefetto Emanuela Saveria Greco. "Il numero degli interventi eseguiti – scrive la Prefettura – è indicativo del quadro della furia della tempesta che si è abbattuta sul territorio provinciale e che ha provocato frane e smottamenti di rilievo su tutte le arterie della provincia, allagamenti di campi, garages, aziende, scuole, sottopassi, tra cui quello del casello autostradale di Pesaro, e appartamenti, per alcuni dei quali si è reso necessario allontanare le famiglie. La presenza nella sala operativa degli assessori regionali Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi, del presidente della Provincia Giuseppe Paolini, del sindaco Matteo Ricci e di tutti i Sindaci della provincia – anche da remoto –, nonché di tutte le componenti del soccorso, ha permesso di conoscere in tempo reale la situazione di criticità

dei territori e di condividere gli interventi necessari da attuare nell’immediatezza". Il Prefetto, nel ringraziare tutti per la prontezza nell’agire in situazione di grande difficoltà, ha dichiarato che "l’aver fatto squadra nell’affrontare una così grave calamità naturale è stato determinante per individuare tempestivamente le criticità dei territori, dare concrete e immediate risposte alle richieste di soccorso della popolazione, intervenire prontamente per chiudere o interdire parzialmente le arterie stradali e per diramare alla popolazione i necessari messaggi".