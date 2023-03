Il prefetto e la mafia "Volevano piegarmi, non ce l’hanno fatta Ragazzi, reagite ai bulli"

"Mio zio è stato ucciso dalla ’ndrangheta perché aveva comprato un terreno che lo voleva un clan, a mio padre commerciante di auto hanno sparato contro la propria vettura e verso la casa, rischiando di colpire mia madre accorsa alla finestra per gli spari. Io so cosa significa essere nel mirino dei criminali ma nello stesso momento so anche che bisogna combattere ogni forma di prevaricazione e vivere da persone libere e forti". A svelare questa parte della sua vita è stata l’altro ieri la prefetta di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, originaria del Cosentino, ospite del liceo scientifico Marconi al Campus per parlare di mafie in concomitanza con i rottami dell’auto di Falcone diventata un monumento alla legalità. Dottoressa Greco, che cosa significa essere nel mirino di clan criminali? "Che la vita diventa più difficile, che si ha più paura, ci si guarda alle spalle, ma le persone oneste resistono perché sanno di essere più forti. Infatti i miei genitori non sono andati via dalla Calabria continuando la loro vita senza cedere ai ricatti". Lei ha raccontato ai ragazzi, per l’iniziativa ’il coraggio delle donne nella lotta alla mafia’, questi ricordi personali che ha vissuto in Calabria. Ma in...