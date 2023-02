"Il prefetto in visita a Cantiano per noi è un segno importante"

"Siamo onorati di aver ricevuto questa mattina (ieri, ndr) il nuovo Prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco, in visita a Cantiano. Ringraziamo per la vicinanza istituzionale e per la sensibilità dimostrata nell’accogliere, a pochi giorni dal suo insediamento, la nostra richiesta di una visita sul paese, per rappresentare la difficile situazione post-alluvione del 15 settembre". Con queste parole il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini ha riferito sull’incontro in municipio. "È stata occasione per condividere con la massima autorità di Governo dello Stato sul territorio le necessità e le attese della comunità, duramente colpita dall’evento alluvionale. Dalla risoluzione di alcune criticità non rinviabili (ripristino della rete fognaria e del sistema di depurazione provvisorio nel capoluogo e nelle frazioni…), ad un programma organico circa i tanti interventi di ripristino da mettere in cantiere, come la messa in sicurezza del decorso delle acque nei fiumi, la sistemazione di tratti di strada strategici o la messa in sicurezza della pubblica illuminazione. È stata espressa e condivisa una particolare attenzione al sostegno ed alla ripresa del tessuto socio-economico, con la volontà di incidere, ai livelli di Governo centrale, per accelerare la messa a terra dei ristori a privati e imprese, dai primi contributi in capo alla protezione civile nazionale (5mila euro ai privati cittadini e 20mila euro alle attività d’impresa) fino ad avere un orizzonte chiaro sulle tempistiche e sulla quantificazione dei ristori in funzione dei danni subiti e certificati. Il prefetto ha inoltre fatta propria la richiesta di un sostegno operativo ed economico alla struttura tecnico-amministrativa dell’ente comunale, che ripetiamo essere a un passo dal collasso, dato il carico di lavoro e gli adempimenti aggiuntivi all’ordinario. Una riflessione – conclude Piccini – anche sulla necessità di tornare gradualmente a segnali di normalità, con un focus preciso sui nostri due grandi eventi che ci aspettano: il nostro intimo e importante momento identitario legato alla Turba del Venerdì Santo e l’edizione primaverile di Cantiano Fiera Cavalli. Su questi, massima è stata la disponibilità del prefetto e del comando delle forze dell’ordine di accompagnarci verso percorsi autorizzativi che, seppur complessi e organici, ci possano portare a rimetterli in atto, contando però, in maniera imprescindibile, sull’aiuto del mondo associazionistico".

Amedeo Pisciolini