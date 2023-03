Il prefetto incontra i Moneti Ma tutto resta in sospeso

Anche dopo l’incontro in Prefettura - con il Prefetto Emanuela Saverio Greco che ha voluto incontrare le parti per conoscere nel dettaglio la situazione - quella dei Moneti resta una situazione delicata. I termini del prossimo sgombero, fissato per il 21 marzo, sono ancora lì, nero su bianco. In giornata potrebbero esserci degli sviluppi, ma ancora è difficile anticipare il contenuto di un confronto il cui esito potrebbe maturare solo oggi. Oltre ai Moneti, rappresentati dall’avvocato Peruzzini, presente all’incontro, in Prefettura c’erano il Questore Clemente, l’ avvocato Buffoni, in rappresentanza dell’aggiudicataria dell’appartamento perso all’asta dai Moneti, l’avvocato Pratelli, custode per il Tribunale di Pesaro, l’assessore ai servizi sociali.

Ieri Giuseppe Moneti e il figlio Alessandro, in Prefettura, sono arrivati con un contratto di affitto firmato: l’agenzia immobiliare Real Office di Montecchio ha trovato un appartamento al piano terreno nel quartiere di Loreto dove i Moneti potranno trasferirsi a seguito di alcuni lavori di adeguamento che permettano agli ausili di Alessandro di essere adottati. La determinazione di lasciare l’appartamento di via per Soria 53, insomma, ha preso nettamente forma allontanando, se mai ci fosse stato, qualsiasi dubbio riguardo l’idea di una occupazione ad oltranza. La richiesta ribadita dai Moneti alla controparte è stata quella di avere il tempo per poter affrontare il trasloco, da Soria a Loreto, avendo coscienza delle circostanze appesantite non solo dalla presenza in famiglia di un disabile gravissimo, di un minore e da oggettive difficoltà economiche, ma anche dal periodo di convalescenza che interessa la signora Moneti, reduce da una operazione avvenuta proprio il 6 marzo, giorno del primo rinvio allo sgombero di Soria. Ecco perché la situazione dei Moneti, per quanto migliorata, è pur sempre molto delicata. I lettori del Carlino hanno avuto modo di conoscere Alessandro, ben prima dell’attuale vicissitudine, per via di un particolarissimo sogno: poter attrezzare un trattore con dispositivi compensativi che gli permetterebbero di fare pienamente l’agricoltore. Infatti, Moneti, non vuole vivere d’assistenza per tutta la vita e, supportato dal nonno e dagli zii che gli hanno donato un terreno ha aperto un’azienda agricola. Questa non dà solo modo alla famiglia di trarre sostentamento e galleggiare a causa di un dissesto economico maturato a seguito dei costi sociali e fisioterapici affrontati dal babbo Giuseppe per curare il figlio, ma apre un orizzonte di vita indipendente al giovane pesarese. Un desiderio, quest’ultimo, assolutamente in linea con le forme di welfare più all’avanguardia che vogliono individuare percorsi di autonomia per le persone disabili, il cui destino non può essere ancorato, nel 21esimo secolo, alla scarsità di prospettive alternative.

Solidea Vitali Rosati