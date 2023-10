Il premier ci aiuti a concludere quelle adozioni

Segue dalla Prima

La quale ha lottato, a colpi di ricorso contro il governo italiano, pretendendo che quella firma il governo la mettesse, e che quindi le adozioni si realizzassero. Perché finora, ci sono circa 200 famiglie italiane (una decina quelle pesaresi) che vanno a trovare in Bielorussia questi bambini, ma tornano in Italia senza di loro. L’"Associazione Adozioni Alfabeto" ha fatto ricorso al Tar: l’ha perso. Al Consiglio di Stato: l’ha perso. Ultima spiaggia, alla Corte di Cassazione: e stavolta l’ha vinto. I giudici hanno detto che quei bambini sono più importanti della valutazione su Lukashenko. Ora quindi, alla luce dell’ordinanza del 12 settembre scorso, l’unica persona che può sbloccare la situazione è l’attuale premier, Giorgia Meloni. Che dovrebbe mettere la firma su quel protocollo che il suo omologo Conte, nel 2020, non mise. E neppure chi venne dopo.

E’ la ragion di Stato che passa oltre le vite dell’infanzia e la ferisce, tanto che il presidente dell’associazione pesarese, Mauro Mosconi, vuole chiedere un risarcimento allo stato italiano per i danni morali che questi tre anni di attesa hanno fatto ai bambini e alle famiglie che li vorrebbero adottare. Ora la Cassazione ha dato loro ragione.

I bambini attendono. Il loro destino dipende da quella firma.