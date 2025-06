Il premio a Pesaro. Prima dato e poi negato, promotori imbarazzati: "Non possiamo parlare"

"Abbiamo parlato già con l’assessore Della Dora, io di più non posso dire". L’imbarazzo è palpabile, ogni nostra insistenza è inutile. Dall’altra parte della cornetta c’è Francesca Volpato, la manager degli eventi di Smau. Due telefonate. La prima finisce con una promessa non mantenuta: "La richiameremo". La seconda con la manager che si arrampica sugli specchi e poi butta giù. A mai più risentirci.

Smau è una società che fa tante cose legate all’innovazione, tra cui eventi e premi destinati ad aziende ed enti pubblici. Giovedì scorso ha organizzato una di queste premiazioni ad Ascoli: si chiama Roadshow Marche ed è in stretta collaborazione con la Regione. La storia l’ha in parte raccontata l’altro ieri l’assessora Mila Della Dora. Era tutto pronto, al teatro dei Filarmonici, per accogliere il Comune di Pesaro. Doveva succedere tra le 16 e le 16.50. E invece non è mai successo. Eppure l’organizzazione era partita da lontano, c’erano state telefonate, call (come le chiamano quelli che innovano), una mail dietro l’altra. L’ultima era arrivata all’assessora il 20 giugno, a sei giorni dall’evento. C’era ogni indicazione per andare a ritirare il premio ("nell’attesa di incontrarla giovedì"), c’era in allegato il pass da stampare, c’era persino scritto che all’ingresso le avrebbero dato un porta-badge per poterlo esibire ed essere riconoscibile. Gentilissimi. "Al termine del Live Show seguirà la consegna del Premio innovazione Smau Marche 2025".

Pesaro doveva essere premiata per i suo progetti tecnologici applicati al patrimonio di edilizia pubblica. Ma a un certo punto deve essere successo che le idee smart, le call, l’open innovation e le best pratice siano andate a sbattere contro il muro del realismo. A 48 ore dalla premiazione, infatti, la manager della Smau ha chiamato la Della Dora. "Mi ha detto – riferisce l’assessora – che la Regione aveva deciso, viste le elezioni vicine, di non premiare Comuni sopra i cinquemila abitanti. E’ chiaro – ha aggiunto poi in un comunicato – che la nostra presenza non è gradita alla destra che governa la Regione". Insomma, a pensare male si fa presto: Pesaro che viene premiata ad Ascoli è una di quelle vittorie in trasferta, a casa di Fratelli d’Italia, che poi magari uno come Ricci ti spiattella sui social un attimo dopo.

Ma è andata proprio così? Le risposte della manager Francesca Volpato le avete lette: imbarazzate, evasive, balbettanti. L’assessore regionale Andrea Antonini, ascolano, che tempo fa presentò il RoadShow della Smau, taglia corto: "Io non ho dato l’indicazione di premiare solo i Comuni sotto i 5mila abitanti, di questa storia non so nulla. Tranne il fatto che Pesaro sarà premiato in un evento più grande a Milano, a novembre". Due mesi dopo le elezioni.

Roberto Fiaccarini