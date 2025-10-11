Il Premio “Angelo Manuali“ a Gualazzi e Petrolati

E’ in programma per il pomeriggio di oggi la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale “Angelo Manuali – Il Tributo dei giorni“ seconda edizione. Dopo la prima tenutasi nel 2024 nell’ambito di Cagli con Pesaro Capitale, il Premio Letterario Internazionale “Angelo Manuali“ torna alle ore 17 nel Teatro Comunale di Cagli (la cerimonia sarà a ingresso libero). Il pomeriggio si annuncia ricco di emozioni, cultura e riconoscimenti speciali a personalità illustri del panorama musicale tra i quali Raphael Gualazzi e Alessandro Petrolati.

Angelo Manuali, nato a Cagli il 12 ottobre 1935 a sei anni si trasferisce con la famiglia in provincia di Caserta. Dopo un ulteriore trasferimento nel 1953 andò a vivere a Foggia dove conseguì la maturità classica poi laureandosi in giurisprudenza all’Università di Napoli. Svolse in seguito l’attività forense abbinandola all’insegnamento. Nel 1979 rileva la Casa Editrice Bastogi di Livorno dandole nuovo impulso nel campo letterario. In seguito iniziò la sua attività come autore di romanzi e raccolte di poesie ricevendo numerose attestazioni in vari premi letterari. Su di lui e sulla sua poesia sono stati pubblicati tre volumi di saggi e note critiche.

Pur vivendo lontano è sempre rimasto legato alle sue origini cagliesi. Oggi pomeriggio in teatro con il Premio Letterario Internazionale-Angelo Manuali a lui dedicato, saranno premiati il musicista, compositore e cantante a livello internazionale l’urbinate Raphael Gualazzi e il musicista, creativo compositore ed innovatore il cagliese Alessandro Petrolati. Quello di Cagli per oggi alle ore 17 sarà un appuntamento che richiamerà non solo gli amanti dell’attività letteraria ed estimatori di Angelo Manuali ma anche gli appassionati di musica che potranno ascoltare Alessandro Petrolati e Raphael Gualazzi.

Mario Carnali