Il Premio “Arteam Cup“ all’installazione di Gaggia-Dubbini su PPP

PERGOLA

Il duo composto dall’artista pergolese Giovanni Gaggia e dal suo collega Rocco Dubbini di Ancona è il vincitore assoluto del Premio d’arte contemporanea nazionale “Arteam Cup“ grazie all’installazione “Golpe“. Che è l’opera manifesto del progetto espositivo degli stessi artisti intitolato “Golpe. Io so. Dedicato a Pier Paolo Pasolini“, allestito al Museo dei Bronzi dorati, che rimarrà fruibile fino al 5 marzo. Una rassegna, quest’ultima, di grande successo, che oltre all’installazione principe, propone sculture, dipinti, fotografie, disegni e video ispirati a Pasolini. "Avevamo l’urgenza di realizzare un progetto forte, che avesse le basi nella poetica pasoliniana e che potesse essere usato per raccontare il dissesto idrogeologico che ha colpito le Marche", evidenziano i due autori e, in effetti, tutto scaturisce da uno scritto del poeta, nato a Bologna nel ’22 e ucciso nel ’75 sulla spiaggia di Ostia, che denunciava già nel ‘74 problemi di natura ambientale.

"La vittoria di questo premio – aggiungono Gaggia e Dubbini – ci dà gli strumenti per proseguire il nostro viaggio artistico". Un viaggio che trova forza nelle motivazioni della giurìa: "Immagine e parola, azione e materia si mescolano pronunciandosi come idea in un lavoro dall’esito forte e potentemente iconico, senza un abbandono alla retorica più ovvia. L’omaggio ad una storia pregressa non manca mai di trovare e raccogliere utili testimonianze valide nell’attualità". Giovanni Gaggia (45enne), direttore artistico della residenza “Casa Sponge“ sulle colline di Mezzanotte di Pergola e Rocco Dubbini (53enne) hanno ottenuto il successo a questo prestigioso concorso nazionale nell’ambito di ben 70 finalisti.

s. fr.