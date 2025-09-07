Il Premio di Gradara Ludens 2025 a 2 creativi e a Save the Children

Il premio Gradara Ludens 2025, primo festival italiano del gioco, nato nel borgo medievale nel 1990, ha proclamato i suoi vincitori. Il riconoscimento che ogni anno celebra figure e realtà che hanno saputo lasciare un segno nel panorama ludico e culturale, dedicato quest’anno ai “giochi di terra“ legati alla gravità e alla concretezza, è stato assegnato dal comitato scientifico della manifestazione, presieduto dallo scrittore e game designer Beniamino Sidoti, a due nomi di spicco sul piano della divulgazione e della ricerca sul gioco, come Walter Obert e Furio Honsell e all’organizzazione internazionale Save the children.

Autore di giochi, divulgatore, fondatore e organizzatore di Ideag, la rete e il meeting italiano, punto di riferimento dei game designer, Walter Obert, collabora con importanti case editrici ed è docente di game design al Politecnico di Torino, alla Scuola Holden e all’Isia di Urbino. Divulgatore scientifico, in particolare di giochi matematici, è il docente universitario, già rettore dell’Università di Udine, Furio Honsell.

L’organizzazione internazionale Save the children, da oltre 100 anni lotta invece per salvare i bambini a rischio e per garantire loro un futuro, in particolare dal 1953 nei Territori palestinesi, in Cisgiordania e a Gaza. Durante il festival che si terrà a Gradara il 20 e il 21 settembre, come da tradizione, saranno gli stessi vincitori ad automotivare la loro vittoria, durante la cerimonia dei Premi Gradara Ludens che si terrà nel borgo il 21 settembre alle 18.