Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Barista pestatoMiss ItaliaAlga tossica dove Tortellini halalSagre weekendChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaIl Premio di Gradara Ludens 2025 a 2 creativi e a Save the Children
7 set 2025
BEATRICE GRASSELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Il Premio di Gradara Ludens 2025 a 2 creativi e a Save the Children

Il Premio di Gradara Ludens 2025 a 2 creativi e a Save the Children

Il premio Gradara Ludens 2025, primo festival italiano del gioco, nato nel borgo medievale nel 1990, ha proclamato i suoi...

L’illustrazione fatta da Ignazio Fulghesu per Gradara Ludens 2025

L’illustrazione fatta da Ignazio Fulghesu per Gradara Ludens 2025

Per approfondire:

Il premio Gradara Ludens 2025, primo festival italiano del gioco, nato nel borgo medievale nel 1990, ha proclamato i suoi vincitori. Il riconoscimento che ogni anno celebra figure e realtà che hanno saputo lasciare un segno nel panorama ludico e culturale, dedicato quest’anno ai “giochi di terra“ legati alla gravità e alla concretezza, è stato assegnato dal comitato scientifico della manifestazione, presieduto dallo scrittore e game designer Beniamino Sidoti, a due nomi di spicco sul piano della divulgazione e della ricerca sul gioco, come Walter Obert e Furio Honsell e all’organizzazione internazionale Save the children.

Autore di giochi, divulgatore, fondatore e organizzatore di Ideag, la rete e il meeting italiano, punto di riferimento dei game designer, Walter Obert, collabora con importanti case editrici ed è docente di game design al Politecnico di Torino, alla Scuola Holden e all’Isia di Urbino. Divulgatore scientifico, in particolare di giochi matematici, è il docente universitario, già rettore dell’Università di Udine, Furio Honsell.

L’organizzazione internazionale Save the children, da oltre 100 anni lotta invece per salvare i bambini a rischio e per garantire loro un futuro, in particolare dal 1953 nei Territori palestinesi, in Cisgiordania e a Gaza. Durante il festival che si terrà a Gradara il 20 e il 21 settembre, come da tradizione, saranno gli stessi vincitori ad automotivare la loro vittoria, durante la cerimonia dei Premi Gradara Ludens che si terrà nel borgo il 21 settembre alle 18.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Save the children