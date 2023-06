Il Premio “Rotondi Junior“ all’istituto “Leopardi“

Grande soddisfazione per la scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Giacomo Leopardi" di Pesaro. Sua è stata la vittoria del primo premio, pari merito, alla IV edizione del concorso “Premio Pasquale Rotondi junior“, “Con gli occhi di Rotondi“, indetto dal Comune di Sassocorvaro. L’elaborato scrittografico progettato per ragazzi vedenti, ipovedenti e non vedenti è stato realizzato all’interno del progetto di Arte e Immagine, presentato dalla professoressa Elena Avanzi. Disegni ed immagini tattili, elaborati attraverso la sensibilità degli alunni, hanno rappresentato i momenti più importanti del rischioso salvataggio di importantissime opere d’arte, compiuto dal sovrintendente Pasquale Rotondi. Come noto, durante la seconda guerra mondiale mise in salvo migliaia di opere d’arte dai più importanti musei italiani, nascondendole in siti del nostro territorio: Urbino, Sassocorvaro e Carpegna.

L’obiettivo era quello di sottrarre gran parte del patrimonio storicoartistico alle razzie naziste. L’elaborato vincitore del premio si è avvalso della trascrizione in Braille dei testi, ad opera di un allievo non vedente dell’Istituto che lo ha reso fruibile a tutti i giovani lettori. L’istituto “Leopardi“ non è nuovo a questa esperienza, avendo partecipato e vinto il primo premio nel 2019 alla Biennale“"Arteinsieme“ del Museo Tattile Omero di Ancona, confermando così il valore del percorso intrapreso per una cultura senza barriere.