Il presentatore Alessandro Greco racconta la sua fede

Il grande pubblico lo conosce soprattutto per le televendite e per alcune popolarissime trasmissioni televisive come "Furore". Ma Alessandro Greco è anche un uomo sorretto da una profonda fede, e insieme alla moglie Beatrice Bocci, pure lei nota per numerose presenze televisive, ha intrapreso da diversi anni un cammino di fede che oggi, a Pesaro, vorrà condividere con quanti avranno voglia di ascoltarlo. L’appuntamento è per questa sera alle 21, nell’Auditorium Palazzo Montani Antaldi in piazza Antaldi 1, a Pesaro. L’incontro, dal titolo "Nessuno si salva da solo - La santità e la famiglia", oltre alle testimonianze di Beatrice e Alessandro Greco, vedrà la partecipazione di Donatella e Valerio Giorgis della Comunità Papa Giovanni XXIII, e di Emanuela e Paolo Marchionni, del Movimento per la Vita di Fano.

L’iniziativa rientra nel cartellone pensato dall’associazione Amici del Sindacato delle Famiglie, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pesaro, per omaggiare la figura del Beato Carlo Acutis: fino al 28 ottobre, nella ex Chiesa dell’Adorazione in via della Maternità a Pesaro, è infatti in corso la Mostra "Miracoli eucaristici nel mondo", ideata e realizzata dal Beato Carlo Acutis. Si tratta di una testimonianza di fede del catechista Carlo Acutis, morto il 12 ottobre 2006 per una leucemia fulminante a soli 15 anni, che nella sua pur breve vita ha vissuto nella totale dedizione a Dio, continuamente presente nella sua storia. "La conversione non è altro – amava ripetere – che spostare lo sguardo dal basso verso l’alto, basta un semplice movimento degli occhi".