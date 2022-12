Il presepe che parla dell’alluvione

Vale la pena di visitare il Presepe artistico che anche quest’anno è stato allestito nella Chiesa di Sant’Agostino, in corso XI Settembre. Gli organizzatori si sono richiamati agli eventi salienti del mondo, sempre tenendo come riferimento l’insegnamento del Vangelo. "Non si poteva non tenere in considerazione – spiegano – la pandemia, la guerra, gli eventi atmosferici come le alluvioni che hanno colpito le nostre Cantiano e Frontone oltre ad altri comuni. Quindi con questo presepio si ècercato di sensibilizzare i fedeli nella certezza che Cristo, "luce del mondo" con la sua nascita porti nell’anno che verrà serenità, pace, prosperità ed amore".

"Il Presepe – spiegano gli organizzatori – come principio mette al centro la Natività: quel piccolo Bambino capace di far germogliare la speranza dove tutto sembra perduto. Il fedele che visita il Presepe, noterà subito una differenza tra i personaggi disposti nell’ambientazione, caratterizzata da una zona in luce sul fronte ed una nell’oscurità sul retro. Al centro del presepe, in piena luce, è collocata la Natività a cui si contrappone la parte retrostante in ombra. Il Bimbo Gesù, la luce che viene nel mondo, trova però in un ambiente arido, i sassi che sono simbolo di questa umanità arida di fede… ma qua e là spunta del verde, è quel verde è presagio di vita nuova. Alla Natività si contrappone, come detto, la parte retrostante in ombra. Questo effetto di luce, sta a rappresentare il "Cristo che porta conforto all’umanità" mentre la parte in ombra, risalta il senso della disperazione vissuta dalle popolazioni dell’interno del nostro territorio ma il Salvatore è venuto e viene ancora per donare speranza ad ogni uomo e ad ogni donna di buona volontà".

l.d.