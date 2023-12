Il presepe di Greccio? Viene rievocato alla parrocchia dei Cappuccini

Il Presepe di Greccio è stato rievocato nella Parrocchia dei Cappuccini di Pesaro, precisamente nella chiesa di via cardinal Massaia. Il Presepe fu ideato e realizzato 800 anni fa, nel Natale del 1223 da San Francesco d’Assisi a Greccio, piccolo borgo in provincia di Rieti. Nell’ottavo centenario il gruppo "Amici del Presepe" della Parrocchia di San Francesco d’Assisi ha voluto ricreare quel primo presepe. Per questo motivo qualche mese fa, il gruppo si è recato nell’antico borgo di Greccio per osservare, fotografare, prendere ispirazione e riproporlo in Chiesa.

"In lontananza si osserva il paesino di Greccio, - spiega il parrocchiano Carmine Russo, uno dei sei "Amici del Presepe" -; in alto il convento e in primo piano San Francesco che indica con una mano il Cielo e con l’altra la Natività posta nella grotta, fedelmente riprodotta". Poi Russo ricorda una frase desunta dalle fonti francescane: "e giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi". E quindi conclude: "In questo modo ha preso forma il presepe che si può visitare nella parrocchia dei Cappuccini fino a domenica 14 gennaio 2024". Il parroco dei Cappuccini, padre Marzio Calletti ringrazia il gruppo "Amici del Presepe" ed invita tutti a visitarlo.

Luigi Diotalevi