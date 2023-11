Il presepe di Paravento dal Papa

L’associazione La Battaglia di Paravento organizzatrice dell’evento il "Presepe Vivente" nella frazione sotto le falde del Catria i suoi rappresentanti sono già in fermento per un importante invito in Vaticano. "Abbiamo ricevuto l’invito – afferma la responsabile dell’Associazione Liviana Marchionni - per il giorno 16 dicembre alle ore 9.00, alla prima udienza di Papa Francesco con le realtà italiane che rappresentano il Presepe Vivente. Un evento in concomitanza con l’anniversario "ottocentenario" del primo Presepe di San Francesco. Dopo l’udienza, dalle 14.00 alle 18.00, ci sarà poi la rappresentazione collettiva del Presepe Vivente di Roma Capitale e del Vaticano nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Poi in collaborazione con la Proloco di Frontone verrà organizzato un pullman per tutti coloro che vorranno partecipare come figuranti con vestiti forniti dalla nostra associazione".

Mario Carnali