Il Presepe vivente Rinascimentale renderà irripetibile il centro storico

Il Natale si fa rinascimentale. L’Ars Urbino ducale quest’anno cambia nome al format: da Festa del duca d’inverno a Presepe vivente rinascimentale, unico in Italia. Ieri la presentazione degli otto giorni e i 12 eventi al suo interno: dal 7 dicembre al 10 gennaio. "Anche quest’anno prosegue la tradizione per il 12° anno e ci sarà il presepe rinascimentale. Sarà nel cortile dalle suore Maestre Pie Venerini in via Mazzini – ha spiegato il presidente dell’Ars Flavio Di Paoli –. Con lo storico Pietro Barsotti abbiamo ricostruito il mercato. Tra le collaborazioni la compagnia dialettale urbinate, il Coro di UniUrb e Santo Stefano di Gaifa".

"Possiamo offrire questa festa grazie al Comune e ad una serie di finanziamenti – ha aggiunto la direttrice generale dell’associazione, Maria Francesca Crespini – anche quest’anno grazie alla qualità dei nostri eventi abbiamo finanziamenti dal Ministero per la cultura dalla regione Marche. La Festa del duca per il 2025 sale ancora in classifica. Siamo dei volontari e orgogliosi di quello che facciamo".

"Sosteniamo come sempre il lavoro che svolge l’Ars – ha sottolineato l’assessore Lara Ottaviani –. Mi piace molto la scelta di via Mazzini e il cortile delle suore Maestre Pie Venerini creando una bella scenografia in una delle vie più grandi del centro, tutto questo rispecchia la nostra idea di una Natale diffuso. Siamo felici di aver contribuito alle tombole natalizie con l’associazione Sdc e alla proiezione dei cartoni animati".

Il programma è ampio e articolato: 7-8 dicembre dalle 17 Presepe rinascimentale vivente con corteo, voce di Alessandro Cioppi e canti, musiche natalizie della Compagnia de li Scalzi della Corte di Urbino. Alle 18 del 7 spettacolo della Compagnia Teatrovagante. L’8 dicembre alle 17,15 i canti natalizi a cura del Coro 1506 dell’Università di Urbino e lo spettacolo di danza della Corte e Gruppo di danza de Il Solenne Ingresso di Senigallia. Il 14 si replica il presepe. Il 7, 14 e 21 dalle 15 al Cinema Nuova Luce cartoni ni animati per bambini (in collaborazione con ASD Urbino SDC). Il 26 e 29 dicembre e il 5 gennaio a Collegio Raffaello, dalle 21, Le tombole natalizie (in collaborazione con ASD Urbino SDC). Il 29 dicembre alla Pieve Santo Stefano di Gaifa alle 17 presepe narrante “I Magi Messaggeri di Pace“ in collaborazione con Circolo Culturale Pieve di Gaifa. Si prosegue il 10 gennaio a teatro dove alle 21 andrà in scena lo spettacolo El Presep’, a cura della Compagnia dialettale urbinate, regìa di Amleto Santoriello e musiche di Duccio Marchi.

Francesco Pierucci