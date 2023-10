Il preside dell’alberghiero: "I nostri ragazzi rifiutano di lavorare per le condizioni poco dignitose"

Pesaro, 24 ottobre 2023 – L’accusa era chiara e circostanziata. Veniva da Roberto Signorini dell’hotel Imperial Sport di via Zara di Pesaro: "L’istituto alberghiero Santa Marta non è in grado di fornire nemmeno un cameriere agli alberghi di Pesaro. Siamo costretti ad andare a chiedere personale agli istituti Alberghieri della Puglia".

Preside Roberto Franca, perché il Santa Marta non ha un rapporto di collaborazione col settore alberghiero di Pesaro?

"Non è colpa della scuola. Moltissimi iscritti hanno provato a verificare le condizioni di lavoro negli hotel di Pesaro ma non hanno accettato".

E per quale motivo?

"Qualità del lavoro e stipendio. I ragazzi si rifiutano a fronte di ciò che viene loro proposto".

Cerchiamo di capire bene, che cosa gli chiedono di fare durante la stagione estiva o anche in inverno?

"Gli albergatori o ristoratori locali non fanno attenzione alla qualità della vita che offrono ad un ragazzo che intendono assumere. Se gli chiedi di lavorare tutti i fine settimana mentre i coetani vanno a spasso o fanno feste, non accetteranno mai".

Sì, ma se il lavoro si concentra sul sabato e non sul lunedì, non è colpa del ristorante o dell’albergo.

"Diventa una colpa se non curi la qualità del lavoro che offri. Ad un ragazzo, che esca o meno dal Santa Marta non conta, deve dire che lavorerà in cucina o in sala un fine settimana mentre la settimana successiva sarà libero. O si coglie questa esigenza oppure si deve andare da altri parti a trovare personale disponibile".

Ma lei parlava anche di stipendi, cos’è che non le piace?

"Direi tutto. Ci sono stati dei nostri allievi che sono andati a trattare le condizioni di pagamento per un lavoro in sala o in cucina e si sono sentiti rispondere che avrebbero percepito 1000 o 1100 euro netti al mese. Non ci sono andati e hanno preferito prendere altre strade professionali".

Significa che molti studenti che si diplomano al Santa Marta non accettano poi la professione?

"Pur non avendo dati aggiornati sappiamo che sono in tanti a preferire altri lavori, magari nelle fabbriche o nell’artigianato. Non c’è una fidelizzazione. Non più".

Le iscrizioni come stanno andando?

"Non bene, abbiamo perso negli ultimi cinque o sei anni almeno 300 studenti, passando da oltre 1000 iscrizioni ad appena 700 con un trend che continua ad essere negativo".

Come mai?

"E’ finita la spinta a fare lo chef sostenuta anche dalle varie trasmissioni tv. Tutti hanno compreso che è un lavoro impegnativo, non facile e dai ritmi sostenuti. Non sempre è accettato, a maggior ragione se le condizioni del lavoro da un punto di vista della qualità e della retribuzione non sono all’altezza delle attese".

Chi sono i ragazzi che si iscrivono all’istituto Alberghiero Santa Marta?

"Se devo essere sincero, assistitiamo a questa selezione: provengono per la maggior parte, non certo tutti, da famiglie senza grandi possibilità economiche e da nuclei familiari stranieri. I pesaresi considerano l’Alberghiero una scuola di serie B. I genitori lo ritengono un corso di studio per una classe sociale meno abbiente, e quindi le mamme evitano di iscrivere i figli al Santa Marta. I nostri ragazzi provengono comunque da tutta la provincia, pochissimi però da Fano. Ma non è una constatazione di oggi".

Cosa consiglia ai ristoratori e albergatori pesaresi per assumere i suoi iscritti?

"Di trattarli da adulti e garantire loro condizioni di lavoro dignitose. Cambierebbe tutto".