Il preside: "Dobbiamo trovare una nuova sede entro giugno"

"Da qui a pochissimi giorni partiranno i lavori all’ex Carducci". Ad annunciarlo è stato ieri mattina il preside del Liceo Nolfi Apolloni, Samuele Giombi, che vede finalmente "una luce in fondo al tunnel", ha detto alludendo ai momenti di difficoltà che da quattro anni sta vivendo il Liceo Nolfi Apolloni, la comunità scolastica più grande della città se si considera che accoglie 1350 studenti in 5 indirizzi scolastici divisi. "Fino a giugno - ha detto il preside - è assicurata la continuità didattica perché i lavori all’ex Carducci sono compatibili con la presenza dei 450 studenti delle 24 classi del vicino Nolfi. Dal mese di giugno invece andrà abbandonata quella sede". Per il prossimo anno e fino all’avvio dell’anno scolastico 2026-27 bisognerà così trovare una nuova sede per gli studenti e riorganizzare il lavoro dei 200 dipendenti della scuola".

ti. pe.