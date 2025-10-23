Il preside storico del Marconi: "Liceo musicale al Mengaroni?. È un’operazione suicida"

"Sono scandalizzato". Gustavo Ferretti è il preside che ha gettato le fondamenta del liceo scientifico e musicale Marconi, costruito poi dal dirigente Riccardo Rossini che l’ha battezzato nel 2010. Solo nel 2020 è "gemmato" anche il coreutico.

Ferretti, cosa la scandalizza?

"Ritengo che l’ipotesi di dare all’artistico Mengaroni il liceo musicale e coreutico, parte integrante dell’offerta scolastica del Marconi, sia, mi passi il termine, una “porcata politica“. Fatta inoltre senza verificare le reali possibilità di spazi e di fondi. E poi perché è una operazione suicida".

Suicida per chi?

"Fa del male allo scientifico che perde una parte importante della sua storia e non fa del bene al liceo artistico poiché non ci sono i finanziamenti per completare l’operazione di un Polo in centro. E non ci sono locali. Temo che rimarrà soltanto uno spezzatino di classi in giro per la città".

Vista la fame di aule al Campus scolastico pare che le classi di musicale e coreutico potrebbero approdare in spazi ricavati alla Gaudiano e al Mengaroni, qualche altra classe al Santa Marta. Ma di questo risiko nulla è certo e soprattutto l’istituto Marconi dice di non essere stato coinvolto in nessun ragionamento riguardo agli eventuali spostamenti. Gli organi collegiali dello scientifico, invece, hanno votato contro l’ipotesi del Polo delle arti, approvato 48 ore fa dalla Provincia.

"Molti degli insegnanti sono gli stessi: si immagina al cambio dell’ora passare da una sede all’altra, con le classi sparpagliate fino al Santa Marta? Mi sembra assurdo che si pensi ad uno spezzatino senza coinvolgere la scuola. Trovo si tratti di una scelta arrogante: non è come spostare i pacchi. E poi...".

E poi?

"Inevitabilmente si andrebbe ad indebolire tutte le scuole. Perché se il musicale e il coreutico non saranno al Marconi, nell’opinione pubblica perderanno il consenso. Si sa come la pensa la gente: ancora molti vedono l’artistico come i vecchi istituti d’arte. Per cui non credo che il Polo delle arti possa consolidare o spingere le iscrizioni al Mengaroni".

Eppure l’artistico è una scuola a trazione creativa...

"La cifra del liceo musicale, nato in seno allo scientifico, è un’altra. Per ragioni storiche e culturali il segreto del successo del musicale Marconi è legato alla contaminazione con una cultura scientifica di cui l’istituto è pregno e con una solida tradizione che vedeva tanti studenti seguire i corsi del Conservatorio. Il musicale è nato per decreto ministeriale: può la Provincia superare un atto di rango superiore? La selezione ministeriale fu molto severa e il Marconi ottenne il musicale perché aveva tutti i requisiti, a differenza degli altri istituti scolastici cittadini vagliati dal ministero. Il Marconi da subito creò dei percorsi curricolari e dei laboratori per valorizzare la vocazione degli studenti. Negli anni ci sono stati investimenti importanti – strumenti musicali, ambienti didattici, cultura specialistica – per rendere il Marconi all’altezza del compito. Oggi è un’eccellenza. Perché tutto questo dovrebbe confluire in un’altra scuola? E’ un atto di forza: non vorrei che le reali ragioni siano altre".

Solidea Vitali Rosati