Il presidente Mattarella ringrazia per il libro. Franca Mercantini

Dopo i successi teatrali,

per la commediografa e scrittrice pesarese Franca Mercantini arriva ora anche il plauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

al quale aveva spedito in omaggio una copia della sua autobiografia intitolata "L’altalena della vita", data alle stampe ormai da qualche anno, nella quale racconta le vicende personali vissute e attraversate nei suoi 88 anni di esistenza.

Vicende che evidentemente hanno colpito la sensibilità

del presidente il quale le ha risposto con una lettera autografa: "Distinta signora, la ringrazio molto per il cortese invio del suo libro: mi ha fatto piacere leggere una storia così coinvolgente. Ringrazio per le parole di dedica. Con tanta cordialità. Sergio Mattarella".

Legittimo l’orgoglio della signora Mercantini che è in procinto di debuttare anche come poetessa sia in dialetto che in lingua.