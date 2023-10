Il presidente Russo trascina a processo Orciani per diffamazione

Ed ecco le famose ’sedi opportune’ tante volte citate nel battibecco social dei mesi scorsi tra il presidente del Fano Mario Russo e l’avvocato tifoso Giovanni Orciani (foto), dimessosi il 1° marzo da componente del Comitato esecutivo del club granata. Ora la procura ha firmato la citazione a giudizio per il reato di diffamazione a carico di Giovanni Orciani con udienza davanti al giudice di pace di Fano fissata per il 14 dicembre. A denunciarlo è stato sei mesi fa il presidente Russo accusando Orciani di averlo diffamato perché, parlando con Giovanni Gualandi, allora direttore tecnico della squadra, avrebbe detto quelle frasi incriminate. Al telefono, l’avvocato Orciani ora commenta: "Intanto attendo l’esito della mia controquerela per calunnia. Poi io ho censurato il comportamento del presidente in merito alla trattativa per la cessione della squadra dicendo che in quel modo dava ragione a chi aveva scritto nei muri che era un terrone. Tutto qui".

ro.da.