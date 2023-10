"Il presunto Leonardo?. Era appeso a casa mia"

"No, di quella storia e cioè del presunto quadro di Leonardo, non voglio parlare. Posso solamente dire che lo conosco bene perché era appeso nelle pareti di casa mia da quando ero bambino. Non è vero che è stato sempre in Svizzera. Per me è una mezza crosta anche se la tela risaliva al Seicento. Un quadro di mio padre Antonio, impiegato comunale, che era un grande conoscitore ed amico di una generazioni di pittori pesaresi come Caffè, Presotto, Bonetti e Wildi, ed aveva in casa anche un Cristo del Barocci con tanto di firma che ho poi venduto".

A raccontare questo angolo di storia cittadina, perché quando si parla di Leonardo da Vinci, o come recentemente di Raffaello Sanzio, il clamore è mondiale, è Nanni Leonardo Cecchini. Oggi ha 76 anni e torna a casa ogni venti. Vive e fa il pittore a pochi chilometri da Miami in Florida.

"Mio padre mi diceva: non andare a scuola d’arte perché acquisti in tecnica e perdi in fantasia perché i chiari e gli scuri li metti dove ti pare a te. Hai talento fin da quando eri piccolo".

Prima di lasciare Pesaro Nanni Cecchini s’è incontrato con un altro giramondo: Achille Wildi che era stato anche in Polinesia a dipingere. "Mi disse Wildi, “tieni nel conto di mettere a tavola 4 pasti la settimana. Se arrivi a 5 sei fortunato“".

Da giramondo a giramondo, perché il pittore che oggi vende i suoi quadri ai collezionisti non solo americani perché le sue opere sono in molte collezioni – quadri dai colori molto vivaci –, prima di approdare a Miami è passato per Bengasi, quindi Francoforte, Boston, Toronto con una puntatina anche come tecnico alla Scala di Milano. Come accade non raramente a chi opera e lavora nel mondo dell’arte, Nanni Cecchini è stato in contatto anche con personaggi famosi e in queste avventure anche l’incontro con l’ex console Grace Carvajal in Costa Rica. Anni passati lì "e nei miei quadri l’ispirazione, così come l’uso di colori vivaci e brillanti, arriva proprio dagli anni trascorsi in questa isola caraibica".

Non ama parlare della storia del presunto Leonardo, ora in un caveau in Svizzera "anche perché ho sempre voluto rimanerne fuori", dice. Una mostra dei suoi dipinti a Pesaro? "Boh, non so, potrei lasciarne in esposizione qualcuno nel ristorante del mio amico Uldergo uno dei pochi a cui sono rimasto affezionato. Perché a dirla tutta, i fanesi mi stanno più simpatici dei pesaresi. Adesso comunque vedo".

Così si chiude la 48 ore – l’ultima volta che tornò a Pesaro correva l’anno 2002 – di Leonardo Nanni Cecchini, l’uomo che ha passato la sua gioventù con davanti un presunto Leonardo ed un Barocci vero: venduto bene.

