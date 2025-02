Il prezioso codice Santini torna tra le mura del Palazzo Ducale

Da ieri un libro proveniente dalla biblioteca ducale di Urbino è finalmente tornato tra le mura dove fu custodito per oltre un secolo. Parliamo del Codice Santini, l’unico – e le motivazioni tuttora sono ignote – a non essere giunto tra le mura del Vaticano quando nel 1657 la città fu praticamente costretta dal papa a vendere tutti i codici, oggi tra i fondi più preziosi della Apostolica Vaticana.

Del codice Santini si parlò circa un anno fa quando fu messo all’asta dall’omonima famiglia che lo possedeva per via ereditaria. La battitura, tenutasi a Milano il 27 febbraio 2024, andò infatti deserta. Dopo mesi di contatti e interlocuzioni, grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura richiesto dalla Galleria Nazionale delle Marche diretta da Luigi Gallo, il codice è stato acquisito dallo Stato e destinato alle collezioni di Palazzo Ducale, dove è giunto proprio ieri ed è stato marcato col bollo che ne identifica finalmente il suo status di bene pubblico a tutti gli effetti. Già dichiarato nel 2012 patrimonio culturale dallo Stato, il codice è composto di 68 fogli, per 136 pagine disegnate interamente con macchine ingegneristiche a uso civile e militare. Per l’esattezza, 51 macchine civili, 29 macchine idrauliche, 23 macchine militari, 11 carri da lavoro, 9 navi o ponti mobili, 7 strumenti o utensili, 4 strutture lignee, 2 sistemi di rilevamento per gallerie e 1 orologio.

Realizzato in pergamena, di dimensioni 21 per 15 centimetri, ha una rilegatura in pelle coeva su assi di legno con ricchi decori a secco. Magistralmente illustrato e redatto presso la corte feltresca, è databile intorno agli inizi del Cinquecento, in un periodo in cui potevano regnare Guidobaldo da Montefeltro o il successore Francesco Maria I. L’acquisizione da parte della Galleria potrà essere l’occasione per maggiori studi sull’attribuzione, data a grandi maestri come il senese Mariano di Jacopo, meglio noto come il Taccola, Francesco di Giorgio Martini, che proprio a Urbino fu ideatore dei disegni preparatori alle settantadue formelle del Fregio dell’Arte della Guerra, e Leonardo da Vinci, che studiò i disegni martiniani e possedette un suo trattato.

L’unica certezza è che fece parte della biblioteca di palazzo ducale: lo sappiamo perché, anche se non è registrato nel primo inventario datato 1498, tuttavia è presente in quello di epoca roveresca del 1632.

Giovanni Volponi