Il Prg al giudizio degli Ordini professionali

Il Prg si presenta agli Ordini professionali. All’incontro, organizzato nei giorni scorsi, erano presenti il sindaco Massimo Seri, il vicesindaco Cristian Fanesi, i tecnici comunali, l’architetto Antonio Mugnai della società Mate Engineering incaricata di redigere il nuovo piano urbanistico. "Soddisfazione – fanno sapere dal Comune – è stata espressa dai rappresentanti degli ordini professionali intervenuti e che hanno avuto modo di conoscere alcune delle novità del Prg. L’incontro è stato importante per condividere le politiche che il nuovo Prg si prefigge di raggiungere, sostituendo l’attuale Piano adottato nel lontano 2006". "Un Prg – secondo il sindaco Massimo Seri – che ha l’ambizione di definire le linee guida per costruire una città che guardi al futuro, bella, moderna e dinamica, una città che persegua il benessere della comunità, tramite un nuovo sviluppo equilibrato e sostenibile". Sugli aspetti legati allo sviluppo futuro della città, in armonia con la sua storia, si è soffermato il vicesindaco Cristian Fanesi: "C’è una frase che spesso in queste occasioni ripeto: la città si è formata per rendere possibile la vita, in realtà esiste per rendere possibile una vita felice. Noi vorremmo che Fano fosse il miglior posto per vivere. Per farlo dobbiamo rinnovare quel progetto collettivo, quel ‘patto’ che consiste in una scelta di vita nella stessa comunità". Prossimo appuntamento martedì 18 aprile, alle 17.30, al Marine Center per la presentazione ai cittadini e alle associazioni.