Il Prg? "Cementificatorio nonostante le promesse"

Sono circa 270 le osservazioni al Prg che sono state presentate entro la scadenza del 20 febbraio. Tra queste ce n’è una sulle Terme di Carignano presentata dal gruppo Gestioni Spedalità Private (Gsp spa), società proprietaria di gran parte dell’area termale e a cui fa riferimento il progetto di rilancio delle Terme, con la clinica polispecialistica, a vocazione ortopedica, la Spa con le piscine, la ristorazione, l’hotel a 5Stelle. Tutte le osservazioni saranno prima esaminate dagli uffici tecnici e poi dovranno essere approvate dal consiglio comunale. "Sembra che a bloccare il progetto – commenta Stefano Pollegioni di Udc – sia un cavillo del Prg, penso che la società rimarrà ferma fin quando non ci sarà un chiarimento". E ancora Pollegioni: "La presentazione dell’osservazione conferma l’interesse della società a portare avanti il progetto, a prescindere dai posti letto convenzionati e dalla realizzazione della clinica privata a Villa Fastiggi di Pesaro. Le due cliniche potrebbero camminare insieme con quella fanese più specializzata sulla riabilitazione". Sono invece ben 59 le osservazioni al Prg presentate dall’associazione La Lupus in Fabula con lo scopo "di diminuire la potenzialità edificatoria, a vantaggio della salvaguardia del suolo agricolo e della biodiversità, del verde privato, della salute umana e in sostanza della qualità della vita". L’accusa dell’associazione ambientalista al Prg è quella di "un piano sostanzialmente cementificatorio, nonostante le sbandierate riduzioni di superfici edificabili rispetto al Prg Aguzzi. Il nuovo Prg prevede la trasformazione e quindi la cancellazione di 431 ettari di terreni agricoli per usi diversi come residenziale, servizi, commerciale, direzionale, turistico e produttivo. In questo spazio enorme potrebbero essere realizzate superfici coperte per 70 ettari di cui 21,4 per residenze, 4,6 per servizi, 12,08 per attività commerciali, 4,9 per uffici, 6,8 per attività turistico alberghiere e 19,2 per attività artigianali e industriali".

Anna Marchetti