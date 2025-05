Il primo maggio del 1955. Quando l’Acli partì per Roma con una Benelli per il Papa

C’è stato un tempo in cui il primo maggio a Roma non era sinonimo soltanto del concertone di piazza San Giovanni, dove anche gli "aclisti" pesaresi furono protagonisti. Era il 1955 e il papa Pio XII per contrapporsi alla festa dei lavoratori improntata sui valori di sinistra introdusse la festa di San Giuseppe Lavoratore, da festeggiarsi chiamando a raccolta in piazza San Pietro tutti i lavoratori cattolici e quindi le Acli nazionali.

"Erano altri tempi – spiega Maurizio Tomassini, vicepresidente vicario del consiglio provinciale delle Acli – quando si chiamava a raccolta la piazza la si riempiva ancora. Nel 1955 rispondendo alla chiamata di Papa Pio XII i membri dell’Acli pesarese arrivarono in piazza per la prima edizione di questo primo maggio cattolico portando in dono una Benelli Leoncino, moto che all’epoca veniva utilizzata anche nel mondo delle corse e sicuramente costituiva un dono insolito per un pontefice. Fu un momento storico per l’Acli pesarese perché quel regalo, caricato in un rimorchio e portato fino a Roma, fu certo uno dei regali più vistosi".

Sicuramente la Benelli fu presa in consegna dagli addetti del Vaticano anche se, ovviamente, non sappiamo se papa Pacelli salì mai in sella. Era un periodo vivace nella scena politica italiana e anche gli eventi di piazza come questo avevano la loro importanza, così come i circoli: "L’organizzazione – prosegue – era una macchina da guerra, addirittura si predispose un ponte provvisorio per fare passare li pullman perché sulla strada per Roma passava il tracciato delle Mille Miglia".

"All’epoca – prosegue il racconto – si misero in piedi i circoli per fare fronte a quella deriva a sinistra che veniva considerata come un pericolo e il loro compito era quello di accompagnare gli iscritti con un percorso formativo sociale e politico. Anche Pesaro e la nostra provincia – conclude Tomassini – fecero la propria parte".

Andrea Angelini