Il primo tuffo al porto all’età di cinque anni. Da lì iniziò la carriera da grande sportivo

All’epoca della Seconda Guerra Mondiale Ercolessi praticava molteplici sport tra cui il nuoto. Tutti noi abbiamo imparato a nuotare perché qualcuno ce lo ha insegnato, magari in piscina, lui ha avuto un’esperienza singolare: infatti fu buttato nelle acque del porto , all’età di cinque anni, da suo zio che lo attaccò ad una corda per tirarlo su in caso annegasse, il suo scopo era quello di fargli imparare a tornare in superficie e a muoversi nell’acqua. Si trovava al porto poiché era ancora concesso fare il bagno lì. Risalendo in superficie batteva la testa sulle barche e questo faceva arrabbiare i marinai. La sua dedizione lo portò a partecipare a competizioni nazionali ed internazionali.

Si dedicò anche alla corsa sull’asfalto dei 400 metri a staffetta. Era più faticoso gareggiare poiché non esistevano ancora le scarpe sportive. Nonostante ciò, questo divenne il suo sport preferito arrivando a partecipare alle nazionali a Roma per qualificarsi alle Olimpiadi, purtroppo per un pelo non fu convocato e fu una grande delusione per lui, ma allo stesso tempo un ottimo risultato, poiché il famoso giornalista Gianni Brera scrisse un articolo in cui diceva che si era sentita la sua mancanza nella formazione olimpica!

Concludiamo ora con il basket, uno degli sport preferiti dai pesaresi: Ercolessi ebbe un ruolo da vero pioniere, infatti fu uno dei personaggi che portarono la pallacanestro in città. Inizialmente non si disponeva di attrezzatura professionale ci si accontentava di palloni in pelle, reti da pesca nel canestro e poco altro. Il modo in cui venivano svolte le attività atletiche e come ci si accontentava all’epoca dei pochi mezzi a disposizione ci hanno davvero colpito tanto. Dovremmo ringraziare Ercolessi e i suoi compagni di allora per aver gettato le basi dell’attività sportiva nella nostra città.

Gregorio Scaringella, Giacomo Scatigna, Diego Pirozzi, Alarcon Fabrizio, Francesco Tufano e Lucia Buccheri