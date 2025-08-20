Il principe sfodera la bandiera palestinese

Una bandiera sventola sul palazzo dei principi di Carpegna ma non è la bandiera del casato bensì quella della Palestina: "L’abbiamo esposta per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo palestinese – spiega il principe Antonio di Carpegna Falconieri –, per dire basta a questo massacro, al genocidio che si perpetra di giorno in giorno da ormai quasi due anni, con l’avvallo immorale di una politica che pensa solo a biechi interessi economici calpestando la vita e distorcendo la verità. Si può e si deve contribuire alla pace con ogni mezzo, la nostra voce è questa bandiera. Assistiamo con dolore e frustrazione e con un assoluto senso di impotenza all’orrore senza fine che non deve essere silenziato o giustificato con slogan inaccettabili. Ognuno di noi deve fare la propria parte e prendersi le responsabilità. Noi vogliamo gridare forte che si ponga fine a tutto questo. Non si contano più i morti tra vecchi, donne e bambini, mentre i politici sembrano guardare da un altra parte. Dov’è la dignità? Qui le persone non sono trattate nemmeno da esseri umani. In questo conflitto sono morti anche tantissimi corrispondenti di guerra, tutti ovviamente palestinesi, un altro ostacolo al racconto della verità, quella vista e raccontata sul campo e non dai dibattiti".

Sicuramente è molto d’effetto la bandiera che campeggia sul bel palazzo in stile romano in centro a Carpegna, un contrasto anche simbolico tra la bellezza dell’edificio e le terribili immagini che ci arrivano ogni giorno dal Medio Oriente. Varie le reazioni della cittadinanza: moltissimi i favorevoli ma c’è anche chi avrebbe evitato il gesto. Il palazzo di Carpegna è uno dei simboli di questa “capitale“ del Montefeltro e fu costruito nel 1674 dal cardinale Gaspare di Carpegna per dare sfoggio dell’importanza della famiglia e per avere una residenza anche a Carpegna, luogo in cui c’erano le loro radici. La costruzione seguì il progetto dell’architetto romano Giovanni Antonio de Rossi, lo stesso che disegnò anche Palazzo Altieri a Roma.

Andrea Angelini