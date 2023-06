"Il privato non può decidere niente sui rifiuti"

"Articolo Uno" si schiera a fianco della popolazione e dell’amministrazione comunale e ribadisce la sua posizione di contrarietà. A dirlo è Marinella Topi: "Evidenziamo la grande differenza di comportamento fra chi informa la popolazione, la fa contare nelle scelte che riguardano il proprio territorio e chi come la società Aurora Srl presenta il progetto a porte chiuse alla presenza degli imprenditorie di pochi sindaci. Ci chiediamo dove sia andata a finire la trasparenza e l’apertura di un dialogo, giustamente richiesto dal sindaco di Petriano. Alcune prime considerazioni:

1) La discarica di Petriano non è prevista in nessun atto di programmazione regionale e provinciale. Vogliamo ricordare che non è il privato che individua siti e quantità ma il pubblico sulla base di analisi rigorose e fondate scientificamente. E’ incredibile come alcuni consiglieri regionali chiedano di avere informazioni sul progetto alla società Aurora S.r.l. e a Marche

Multiservizi mentre tocca a loro decidere dove collocare le discariche e quanti rifiuti possono essere trattati e non viceversa.

2) Com’è emerso in tante prese di posizione la collocazione della discarica a Riceci è sbagliata dal punto di vista ambientale e paesaggistico non solo perché distruggerebbe una valle di grande bellezza ma anche perché in quell’area insistono un vincolo di tutela integrale, previsto dal Ppar e un vincolo idrogeologico (Pai) non superabili".