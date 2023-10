Il problema dei rifiuti? Si risolverà con il termovalorizzatore

Al sindaco di Venezia Brugnaro che ha detto "le associazioni ambientaliste che più e meglio difendono l’ambiente si trovano nel nord Europa e non è un caso se proprio in quell’area sono stati realizzati decine di termovalorizzatori" seguono le riflessioni di Alessandra Baronciani, presidente di Confindustria, che chiede alla Regione di mettere nel conto la realizzazione di un termovalorizzatore nella Marche è per risolvere il problema dei rifiuti. Tra i sostenitori del termovalorizzatore c’è anche il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Contro tutto e contro tutti Marta Ruggeri capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale che prendendo spunto proprio dall’assemblea confindustrtiale per dire che "nella sua relazione, a proposito di rifiuti, la presidente provinciale Baronciani ha detto testualmente: “Serve fare qualcosa di più… siamo in attesa del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ed auspichiamo che questo piano contenga un forte impulso all’innovazione, prevedendo uno studio per introdurre un termovalorizzatore, come avviene in Emilia Romagna e in altre Regioni”. Negli anni passati Confindustria provinciale chiedeva discariche, oggi alza il tiro proponendo un inceneritore – dice la Ruggeri –. Vista la reazione della società civile, seguita a ruota dalla politica locale, forse anche gli industriali temono che quella per la discarica di Riceci sia una battaglia “complicata”; quindi forse rivolgono le proprie aspettative su un progetto apparentemente più alla portata, avendo già il beneplacito di una parte della classe politica e di Mms? I comitati nati contro le discariche e i politici locali saranno disposti a barattare la discarica per un inceneritore? Non credo proprio. Nel frattempo, l’inizio della discussione per l’aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti sta tardando, probabilmente in attesa del passaggio elettorale di giugno".