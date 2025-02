“Il processo...“ di Franz Kafka con teatro Aenigma

Domani sera alle ore 21 alla sala del Maniscalco un nuovo appuntamento con Teatro Aenigma che porta in scena “Il processo…“, tratto dal romanzo di Franz Kafka, testo che è in tournée dall’anno scorso, con partecipazioni a vari festival nazionali e internazionali. Gli attori in scena, diretti da Francesco Gigliotti, faranno riflettere sul tema della colpa primordiale e di come questa possa condurre inevitabilmente l’individuo, vittima innocente, a una condanna.

L’idea di messa in scena è fondata su una attenta e profonda elaborazione espressiva, gestuale e mimica dell’attore protagonista. L’intera performance è costruita come una macchina che si avvicina sempre più al corpo dell’imputato. Joseph K aspetta una sentenza e intanto vive ponendosi delle mete ma ogni volta scopre che nessun sentiero vi conduce. Ogni sentiero si interrompe o si smarrisce, così fino all’inevitabile epilogo violento e tragicomico della sua morte. A conclusione dello spettacolo sarà presentato il nuovo laboratorio teatrale di Aenigma rivolto a studenti e cittadini, dal titolo “Il Circo e la Scena“: a partire dal 6 marzo infatti il maestro Gigliotti aprirà una nuova fase progettuale formativa all’Università Carlo Bo rivolta a tutte le persone interessate. Ma non è tutto per l’associazione: a partire dal 27 febbraio fino al 10 aprile, d’intesa con la Caritas di Urbino partirà il laboratorio di Teatro Forum rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni sul tema “I Giovani e il Lavoro“.

Gli incontri si terranno ogni giovedì sera dalle 18 alle 20 presso la sala attigua alla Chiesa dei Cappuccini di Urbino. Info e prenotazioni su “Il processo“ e le altre attività al numero 329 7218097.

gio. vol.