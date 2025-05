Il processo simulato, così funziona la giustizia

Il 10 aprile, l’avv. Surace ha incontrato gli alunni della 3ªD per spiegare il processo penale spiegando in cosa consiste il suo lavoro. Se il colpevole ha commesso un illecito, l’avvocato deve cercare di ottenere una riduzione della pena. Inoltre, ha detto ai ragazzi che compiere azioni sbagliate comporta sempre conseguenze.

Si parte da una denuncia. Poi si aprono le indagini, si identificano i soggetti coinvolti che devono comparire in caserma per rendere dichiarazioni. Il sospettato deve cercare un avvocato che indaghi se è colpevole. I testimoni, la vittima, l’accusato vengono poi chiamati in tribunale dove il giudice rivolge le domande che vuole, prima della sentenza. È quindi iniziata la simulazione di un processo.

Angelica ha interpretato il ruolo dell’avvocato difensore di Enzo, l’accusato. Simone e Marta sono diventati i due testimoni, Bianca il pubblico ministero e Davide, con un colpo di scena finale è stato accusato di essere il colpevole. Il cancelliere ed il giudice sono stati impersonati da due prof. Ma qual era l’accusa? Chi la vittima? Dove aveva avuto luogo il ‘delitto’? È stato immaginato che la vittima fosse Viola, che davanti alla Pirandello, si era rotta il braccio, dopo che le era stato strappato il suo astuccio dalle mani. "La legge è uguale per tutti" ha aperto tante riflessioni ed il 10 maggio la 3ªD andrà in tribunale per continuare il progetto!

A. Fratesi, B. Campanari e S. Aluigi 3ªD secondaria Pirandello