Il prof chiede di essere risarcito

Lui è il professor Luca Bodini di 48 anni. Venne sospeso due anni fa per 7 mesi dalla preside, su istanza di una docente che si era sentita toccare una caviglia. Bodini dichiarò di non averlo fatto apposta. Fece ricorso al giudice del lavoro contro la sospensione, che venne parzialmente cancellata a cui è seguita la condanna nei confronti del Ministero a risarcirlo per 2.278 euro. Era il 16 settembre 2022. Da allora nessuno ha pagato malgrado i solleciti inviati dal professor Bodini del 30 giugno 2023, del 5 ottobre 2023, del 24 ottobre 2023, oltre all’email del 25 ottobre 2023.

Dice Bodini: "Devo avere i soldi per l’ingiustizia subìta e il Ministero dice di non averne per pagarmi. Ero passato di ruolo a 48 anni come professore di musica, ma dopo un anno di prova la preside dell’istituto dove insegnavo non mi ha confermato lasciandomi a casa. Questo perché avrà letto l’antefatto della caviglia per il quale il Ministero però è stato condannato a risarcirmi. Questa la considero una violenza di genere nei miei confronti al pari di quella manifestata sulle donne"