Il professor Benedetti responsabile nazionale per la formazione

Prestigioso incarico per il professor Antonio Benedetti (foto al centro), pesarese originario di Sant’Angelo in Vado e preside della clinica di Gastroenterologia degli ospedali riuniti di Ancona.

Il professor Benedetti è stato nominato da poco quale responsabile ministeriale nazionale delle scuole di specializzazione in Gastroenterologia. Un incarico molto importante per migliorare sempre di più la formazione dei giovani medici in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. "Un incarico – commenta il professor Benedetti – di notevole responsabilità considerato che la formazione è fondamentale per il futuro della medicina e per i giovani che lavorano in questo delicato settore. Fra i tanti, forse uno degli incarichi di cui vado più fiero e per il quale mi adopererò come ho sempre fatto con il senso del bene comune".