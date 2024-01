Il professor Luca Grilli. Un pesarese tra i più influenti scienziati nel mondo

Luca Grilli, anzi professor Luca Grilli, pesarese, nato nel 1972, giovane di età ma non di professionalità. Mi vuol dire cosa fa nella vita?

"Sono docente ordinario in Business and Management Engineering al Politecnico di Milano".

Noi profani diremo docente di Ingegneria economica gestionale. Quando ci è arrivato al Politecnico?

"Nel 2005 come ricercatore, poi tutta la trafila fino ad ordinario nel 2019". Studi giovanili?

"Liceo scientifico Marconi di Pesaro, università e laurea a Siena".

Didattica all’estero?

"Sono stato visiting all’Università del Sussex in Inghilterra".

Uno pensa a un docente del Politecnico e lo vede tutto immerso nella realtà meneghina. E’ così?

"Non è così, posso tranquillamente dire che a Milano lavoro e a Pesaro vivo, qui ci stanno mia moglie e mia figlia e qui ci sono io ogni fine settimana".

Alla sua attività didattica lei affianca quella di ricercatore?

"Certamente, verte soprattutto sull’ecosistema delle start-up innovative".

Bene, facciamo finta che ho capito tutto. Il riconoscimento che ha avuto è insigne ed è la prova che questa città nasconde persone che vale la pena di sapere che esistono. Ce lo dica nel modo più semplice che può.

"Sono stato inserito a livello mondiale fra gli scienziati la cui attività di ricerca ha avuto maggior impatto scientifico sull’attività di alcuni milioni di scienziati di tutto il mondo".

Cioè, i suoi lavori di ricerca sono fra i più citati nei lavori di milioni di suoi colleghi in tutto il mondo.

"Più o meno è così".

E chi realizza questa classifica e attribuisce questo riconoscimento?

"La Stanford University americana in collaborazione con Elsevier che è una casa editrice ed altri".

E’ una classifica elaborata per la ricerca scientifica mondiale e mira a identificare, tra circa 9 milioni di scienziati, il top 2% per ciascuna disciplina in termini di impatto della ricerca a livello mondiale. Quando ha avuto il riconoscimento?

"Riguarda il 2023 con riferimento ai lavori del 2022".

Non potevamo non includerla nella lista di Cittadino dell’anno.

"Sono piacevolmente sorpreso, ma non posso competere con i grandi sportivi".

Vuol dire che se non vince sopravviverà ugualmente?

"Credo di sì, ma la scelta mi ha fatto piacere".

f.b.