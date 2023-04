Il professor Patrizio Bianchi al convegno dei matematici

La storia della matematica in un convegno all’Università di Urbino con duecento partecipanti. Nella giornata di ieri a Palazzo Battiferri, sede del Dipartimento di economia di UniUrb, il professore Patrizio Bianchi, economista, già ministro dell’Istruzione nel Governo Draghi, ha aperto il convegno internazionale “La storia della matematica“. Questo è stato promosso dalla Università Bocconi di Milano e dalla Università di Urbino con un intervento sul ruolo delle materie scientifiche per una crescita sostenibile e coniugata in un rapporto tra educazione, sviluppo e formazione di nuove classi dirigenti che costribuiscano, anche, alla costruzione di assetti di pace.

fra. pier.