Il progettista del nuovo ospedale? "Entro marzo la gara per sceglierlo"

di Luigi Luminati

Mentre i pesaresi si sono ormai abituati ad una Sanità di sopravvivenza e guardano sempre più alla ricchezza dei servizi della Romagna, dalle parti della giunta regionale delle Marche si intende riprendere in mano il dossier nuovo ospedale di Muraglia. Un progetto più o meno accantonato due anni e mezzo fa dopo un netto ridimensionamento di posti letto (ridotti a 370) e senza più alle spalle un’azienda ospedaliera. Completata l’operazione di spegnimento di ogni velleità regionale il governo di centro destra può ripartire con il suo progetto di ospedale solo per Pesaro: meno posti letto, meno servizi, ridimensionamento dell’integrazione Pesaro-Fano, reintroduzione dei doppi reparti a distanza di dodici chilometri. Peraltro chi nella parte finale del 2020 aveva creduto alle promesse della nuova gestione regionale ormai si è reso conto che molte sono già tramontate.

Certo, nel giro di un mese si arriverà alla gara per chi dovrà fare la progettazione dell’edificio di Muraglia. Sì, proprio così: la prima gara riguarda la progettazione. Niente lavoro in house e coinvolgimento della struttura regionale con il dirigente Andrea Bartoli che ha la responsabilità dell’edilizia sanitaria. Meglio affidare all’esterno un lavoro così complesso. Poi verrà fatto un appalto integrato comprendente anche la progettazione esecutiva. Non solo. A fianco del caso Pesaro verrà portata avanti anche la progettazione per l’ospedale di Macerata che ha qualche problema in più a livello finanziario e non può essere lasciato troppo indietro rispetto a Pesaro.

Ovviamente si ripartirà dall’area di Muraglia con le inevitabili polemiche che da decenni fanno parte della storia sanitaria della città. D’altra parte un progetto per una nuova struttura ospedaliera a Muraglia c’era già nel 2016. Con tanto di disegni completati per 612 posti letto e una struttura unica a livello provinciale. Acquaroli e soci dopo aver ottenuto i voti contro l’ospedale unico hanno deciso di azzerare quel progetto, ridurlo a 372 posti letto e soprattutto di togliere l’aggettivo "unico".

L’ospedale di Muraglia senza alle spalle l’azienda ospedaliera e con un progetto da rivedere completamente a tre anni distanza. "E’ vero che avevamo detto di fare una progettazione interna degli uffici regionali – ammette l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – ma in questi anni somo successe così tante cose che non si può più fare una progettazione in house. Faremo una gara per scegliere il migliore entro la fine del mese di marzo. Ci troviamo impegnati nel Pnrr, nella progettazione dei fondi del sisma con ritardi significativi nella zona del cratere, poi c’è stato il terremoto di novembre...". Saltamartini, affiancato dall’assessore all’edilizia ospedaliera Francesco Baldelli, pensa di riuscire a sbloccare le cose. Ma non è difficile pensare che tra una gara di progettazione e un’altra di realizzazione potranno passare diversi mesi prima ancora di avviare ogni lavoro concreto. Esiste un cronoprogramma per il nuovo ospedale di Muraglia ma per ora nessuno lo ha ancora reso noto.