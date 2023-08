Il progetto Ethnic ci unisce alla Croazia

L’Unione Montana Montefeltro è capofila del progetto “Ethnic“, finanziato nell’ambito delle risorse Interreg Italy-Croatia in collaborazione con Atlantide Società Cooperativa Sociale, l’agenzia di sviluppo del Comune di Dugopolje e l’Ente del Turismo croato. Il progetto ha lo scopo di attivare il potenziale turistico di piccole e periferiche località introducendo il concetto di turismo eco-culturale, che combina la conservazione dei siti naturali e culturali con i benefici economici e ricreativi dello sviluppo turistico sostenibile guidato dalla comunità, con le parti interessate locali coinvolte nel processo decisionale e nell’attuazione delle politiche. Ethnic coprirà 26 piccoli comuni in totale di cui 12 comuni del Montefeltro (Belforte All’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro Auditore, Tavoleto), 6 comuni della Romagna, 8 comuni nell’entroterra zaratino e dalmata in Croazia. I partners del progetto si sono incontrati in questi giorni per discutere le fasi dell’implementazione del progetto e pianificarne le attività.

a. a.