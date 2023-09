Il progetto “Perle di Latte“ è stato esteso alla Massa Trabaria

Un significativo traguardo è stato raggiunto a favore delle neo mamme che allattano. Grazie alla disponibilità e al fattivo impegno della direttrice dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino dottoressa Nadia Storti, del direttore del Distretto di Urbino Romeo Magnoni, del consigliere regionale Giacomo Rossi (foto) e dell’assessore alle Politiche Sociali e Sanità Ezio Piai è stato possibile estendere anche a Sant’Angelo in Vado il Progetto “Perle di Latte“.

Attraverso l’ascolto e i preziosi consigli dati da un’ostetrica esperta (Miranda Ruggeri) le neo mamme potranno confrontarsi settimanalmente su eventuali difficoltà generate dall’allattamento e comunque ricevere sostegno in questo momento così particolare . Allo stesso modo verrà monitorato l’accrescimento dei lattanti con la possibilità, quindi, di intercettare, eventuali criticità da poter sottoporre all’attenzione della dottoressa Marialuigia Manzoni anch’essa disponibile a sostenere il progetto peraltro da lei ideato.

"Il traguardo – afferma l’assessore comunale Ezio Piai – raggiunto testimonia la fattiva volontà di tutti gli organismi politici e tecnici coinvolti a sostenere, sempre più, le realtà periferiche con una presenza socio sanitaria in grado di offrire risposte tangibili ai bisogni della popolazione".

"Mi sono attivato subito – aggiunge Rossi – per concretizzare questa istanza giuntami dall’assessore Ezio Piai che ringrazio. Ringrazio inoltre i dottori Storti e Magnoni e la disponibilità del personale che effettuerà questo servizio che prenderà il via dopo il 15 ottobre, un servizio utile per le mamme vadesi e della Massa Trabaria. È necessario infatti che il sostegno alla natalità si attui con segnali concreti come questo, soprattutto nelle zone periferiche come le nostre".

