Il programma dell’incontro di oggi

Se parli di moto non si può non ricordare il suo tempio e cioè il museo Benelli in viale Mameli dove nel corso del pomeriggio di oggi si parlerà di due ruote a tutto tondo. Il convegno dal titolo "Pesaro, terra di motori e imprese" è organizzato dalla Cna provinciale. Si parla di formazione, comunicazione e promozione del territorio e delle sue eccellenze ed identità nell’ambito del progetto regionale "Poli" legato al Brand Festival. Si parte alle 16 con un incontro per imprenditori e addetti alla comunicazione ed una tavola rotonda – alle 17,30 – con i vertici della Benelli e con l’agenzia specializzata in tour motociclistici Break in Italy e della Ennegi che opera nella componentistica nell’automotive. La tavola rotonda, che sarà introdotta dal presidente Cna Michele Matteucci e dai saluti del sindaco Matteo Ricci e dell’assessore regionale Francesco Baldelli, vedrà protagonisti anche Alberto Paccapelo di "Terra dei piloti e dei motori" e Paolo Marchinelli direttore del Motoclub Benelli. Conclude il segretario della Cna Otello Gregorini. Un particolare focus sarà rivolto a Benelli moto: a raccontare i successi il responsabile commerciale Gianni Monini; il responsabile del centro stile Stefano Casanova e la responsabile amministrativa Susanna Carloni.