"Il prossimo passo? La cassa unica I nostri beni con quelli di Pesaro"

di Alberto Mazzacchera * Doloroso è l’annuncio della mancata nomina dell’arcivescovo di Urbino, perché costituisce, senza più alcun dubbio, l’anticamera del futuro accorpamento a Pesaro. Quando, nell’anno 2000, Pesaro è stata elevata al rango di provincia ecclesiastica con le due diocesi fanese e urbinate suffraganee, togliendo all’arcivescovo di Urbino l’antico ruolo di metropolita, diveniva coram populo palese la direzione impressa per il governo di questi territori. Tali scelte, che la Curia di Roma ha maturato nei decenni con dinamiche complesse che coinvolgono finanche i territori, devono essere ora chiare a tutti, poiché l’autonomia di una diocesi non si pone solo sul piano spirituale afferente i credenti. Le diocesi, infatti, hanno una loro dimensione prettamente amministrativa, che attiene la gestione di patrimoni che sono il "dono", stratificato nei secoli, delle comunità di quei territori. Per comprendere che cosa ha in serbo il futuro per l’arcidiocesi di Urbino è sufficiente volgere lo sguardo ai territori limitrofi. È, infatti, già accaduto per le allora tre diocesi autonome di Fossombrone, di Cagli e Pergola. La condivisione dell’unico ordinario diocesano di Fano (unione in persona episcopi) è servita a preparare il terreno per il successivo accorpamento definitivo. Non dipende dai singoli vescovi, che certo agiscono in buona fede nel...