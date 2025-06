Il prossimo week end si va alle urne. Ecco quali sono i cinque quesiti

L’8 e il 9 giugno si vota. Cinque milioni di firme hanno spinto la consultazione referendaria che vuole abrogare aspetti legati al lavoro (quattro quesiti) e alla cittadinanza (un quesito).

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, l’8 giugno e lunedì 9 giugno i seggi saranno accessibili agli elettori dalle 7 alle 15.

Primo quesito: ’Stop ai licenziamenti illegittimi’. Attualmente nelle imprese con più di 15 dipendenti, i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi non possono rientrare nel loro posto di lavoro dopo un li cenziamento illegittimo. Il primo quesito chiede se si vuole abrogare questa norma

Secondo quesito: ‘Più tutele per le lavo ratrici e i lavoratori delle piccole impre se’. Nelle imprese con meno di 16 dipen denti, in caso di licenziamento illegitti mo, oggi una lavoratrice o un lavoratore possono al massimo ottenere sei mensili tà di risarcimento. Il secondo quesito ri guarda la cancellazione del tetto all’in dennità nei licenziamenti nelle piccole imprese.

Terzo quesito: ‘Riduzione del lavoro pre cario’. Il terzo quesito referendario punta all’eliminazione di alcune norme sull’uti lizzo dei contratti a termine. Oggi i rap porti a termine possono essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione og gettiva che giustifichi il lavoro tempora neo. Con l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, viene ripristi niamo l’obbligo di causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato.

Quarto quesito: ‘Più sicurezza sul lavo ro’. Il quarto quesito interviene in mate ria di salute e sicurezza sul lavoro. Si chie de al cittadino se vuole modificare la leg ge per estendere la responsabilità alla dit ta appaltante in caso di infortunio sul la voro.

Quinto quesito: ‘ Più integrazione con la cittadinanza italiana’. Il quinto referen dum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter fare domanda di cittadinanza italiana.