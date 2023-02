Un ciclo di 3 conferenze sul protagonismo femminile nella sfera religiosa. Li ha organizzati alle Memo l’Università dei Saperi di Fano, con il contributo del Comune, l’Assessorato alle Biblioteche e l’Assessorato alle Pari Opportunità. Si comincia sabato 11 febbraio alle 16 con l’appuntamento intitolato "Il genere di Dio" in cui la teologa Selene Zorzi spiegherà come "di fronte al risveglio degli studi di genere, il tema talvolta è di che genere sia Dio padre. Ma Dio non ha sesso. La sua immagine va identificata piuttosto nella relazione. Nella persona umana l’energia affettiva (eros) è primaria. E Dio è Amore".