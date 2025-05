"Il Pug di Urbino sarà frutto di condivisione"

"Siamo al lavoro per progettare lo sviluppo della città: il nuovo piano urbanistico sarà frutto di ponderazione, senso di responsabilità e condivisione". Sono questi sono gli elementi che stanno guidando l’attuale fase di lavoro sul PUG (l’ex PRG) del Comune di Urbino: a dirlo è l’assessore all’urbanistica Giulia Volponi, che interviene a tutto campo sull’argomento.

"L’Amministrazione comunale – dice il vicesindaco – è chiamata a fare scelte che potranno influenzare lo sviluppo della città per i prossimi decenni. Ecco perché la fase di approfondimento è particolarmente significativa. Secondo la recente normativa regionale del 2023, il PUG sarà più flessibile rispetto al PRG e più facile da aggiornare. Tanti sono gli obiettivi prefissati dalla legge: il contenimento del consumo di suolo, visto come bene comune non rinnovabile; la rigenerazione urbana e la qualità edilizia; la tutela e la valorizzazione ambientale, paesaggistica e culturale; la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’accessibilità, i servizi e la mobilità sostenibile; la partecipazione attiva della cittadinanza".

Aspetto fondamentale è che il PUG si compone di piani “sovraordinati“ di competenza regionale (Piano Paesaggistico Regionale e Piano Territoriale Regionale, ancora in itinere) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). Nel frattempo, la legge prevede una fase di transizione fra PRG e PUG. Prosegue Volponi: "La Regione Marche ha cofinanziato la realizzazione del PUG di Urbino con circa 250mila euro. La rendicontazione delle spese è stata posticipata a novembre 2027, per dare modo ai Comuni di organizzarsi con un margine più ampio rispetto a quello preventivato inizialmente. Ora siamo nella fase preparatoria: stiamo approfondendo molti temi, tenendo conto delle tante realtà che compongono il contesto in cui operiamo. Il PUG avrà un valore strategico importantissimo per la qualità della vita dei nostri concittadini, per l’economia locale, per la nostra università, per il turismo e per la gestione del territorio. Sarà l’espressione del tempo in cui viviamo, delle sfide odierne e della visione che abbiamo del futuro, del nostro territorio, della nostra città. Un lavoro complesso, che richiede anche un potenziamento del personale, che stiamo affrontando con l’organizzazione degli uffici e con un uso massiccio della digitalizzazione".

Ma l’obiettivo è che sia un piano partecipato: "Vorremmo che si sviluppi dal basso, per essere aderente alla nostra realtà – dice il vicesindaco – ma nel contempo abbiamo ben presente l’opportunità di conferire un incarico a una figura esterna altamente qualificata, come supporto. Una volta formata la squadra, il primo obiettivo sarà un documento programmatico che guiderà tutta la redazione del piano. Non mancherà il confronto con i vari soggetti della città e del territorio, passaggio fondamentale esplicitamente previsto dalla legge. Ci saranno incontri e la possibilità di consultare i documenti. Pensiamo a un luogo fisico in cui esporre gli elaborati, condividere il percorso, confrontarsi, poter fruire del materiale e un contesto digitale. Stiamo impostando il tutto per favorire sinergie fra istituzioni e dialogo con cittadini e tecnici. L’aspetto del confronto e della comunicazione ben strutturata sarà un elemento chiave".

