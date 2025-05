"Il Punto Salute arriverà presto"

"Un nuovo e importante presidio sanitario territoriale sta per essere attivato nel Comune di Acqualagna". A dirlo è il sindaco Pier Luigi Grassi. "L’Azienda Sanitaria Territoriale ha infatti richiesto la disponibilità di uno spazio idoneo per l’attivazione del Punto Salute, un servizio pubblico che rientra nella nuova rete di sanità territoriale prevista dalla Regione Marche con la DGR n. 1999/2024".

"Il Punto Salute – spiega il primo cittadino – è parte integrante della filiera assistenziale territoriale e rappresenta una concreta risposta ai bisogni di salute della popolazione, prevalentemente delle fasce più fragili, come gli anziani, i pazienti cronici e le persone con difficoltà motorie. L’amministrazione comunale esprime profonda gratitudine alla Regione Marche, all’assessore Saltamartini, alla Direttrice delle Professioni Sanitarie Stefania Rasori per la preziosa e costante collaborazione, e al Direttore Generale dell’AST n. 1, Alberto Carelli, per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio. L’attivazione di questo servizio rappresenta un riconoscimento significativo per Acqualagna e un passo avanti nella direzione di una sanità più vicina, accessibile e concreta".

"Il Punto Salute – entra nel dettaglio Grassi – è una struttura a gestione infermieristica che eroga prestazioni sanitarie di tipo preventivo, diagnostico e assistenziale. In essa opera la figura dell’Infermiere di Famiglia o di Comunità, centrale nel potenziamento dell’assistenza territoriale anche grazie all’utilizzo di tecnologie innovative come la telemedicina. Il Punto Salute potrà fornire quanto previsto dalla normativa regionale (Elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, spirometria ecc.). Non disponendo attualmente di spazi comunali idonei – continua il sindaco – l’Amministrazione ha avviato, tramite apposita procedura a evidenza pubblica, la ricerca di una struttura privata presente sul territorio da destinare all’attivazione del Punto Salute. Conclusa questa fase, gli spazi selezionati saranno messi a disposizione per le successive autorizzazioni da parte dell’Ast. Questa iniziativa si inserisce nel contesto del rafforzamento del Servizio Sanitario Regionale, con l’obiettivo di integrare e supportare il lavoro dei Medici di Medicina Generale, creando un modello collaborativo tra professionisti sanitari e valorizzando anche i servizi offerti dalla Farmacia dei Servizi, già attiva nel nostro Comune".

"Il Punto Salute rappresenta – afferma Pier Luigi Grassi – un presidio di prossimità fondamentale, pensato per garantire equità di accesso ai servizi sanitari, ridurre le liste d’attesa, limitare gli accessi impropri ai Pronto Soccorso e promuovere un nuovo modello di sanità vicina al cittadino.L’accesso al Punto Salute avverrà direttamente negli orari di apertura, su invio del Medico di Medicina Generale o del medico specialista, con prescrizione su ricetta dematerializzata. Le prestazioni saranno soggette al solo pagamento del ticket (ove previsto)".

Conclude il sindaco: "Sanità deve far rima con concretezza. E questo nuovo servizio ne è una chiara dimostrazione".

Amedeo Pisciolini