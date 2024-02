Il Pupo infiamma la piazza. Ma la vera star è il robot

Migliaia di persone in piazza, per uno straordinario martedì grasso. Si è concluso nel migliore dei modi il Carnevale di Fano 2024: con tanto sole, tanti bambini e tanta allegria ad accompagnare il tradizionale rogo del Pupo con cui la città della Fortuna si è purificata dagli eccessi del periodo carnascialesco. Sul palco allestito all’ombra del teatro, si sono susseguiti ospiti e divertenti sketch, balli di gruppo e getto di caramelle. Tra la folla hanno risuonato le immancabili note strampalate della Musica Arabita mentre a terra sfilavano le maschere di Rabachen e del Vulon, per l’occasione trasformati in simpatici pizzaioli per la pazza disfida tra la pizza "Vulona" (base margherita, pancetta arrotolata e cipolla caramellata alla Moretta) e la più classica "Rossini" (la margherita con "l’ov tost e la majo") votate dal pubblico. La giuria popolare ha decretato la vittoria della pizza di casa, ma solo per una manciata di voti cosiché El Vulon non si è potuto pavoneggiare troppo.

Anche perché l’indiscusso protagonista dell’evento conclusivo è stato Mecanic Bionic, un robot stellare che ha incantato grandi e piccini che poi si sono messi in fila per un’ora per farci una foto insieme. Intanto in Duomo andava in scena "Il mio grido giunga fino a te" uno spettacolo per Coro drammatico (Compagnia EX Novo) e Coro liturgico (Cappella musicale del Duomo) in cinque movimenti e la regia di Pietro Conversano.

E così si è arrivati alle fatidiche 18,30 quando in piazza XX Settembre il sindaco del Carnevale Rabachen ha riconsegnato le chiavi della città (e tutti i suoi problemi irrisolti) all’eletto sindaco Seri, ultimo atto di un rito che si rinnova da anni, secondo statuto Comunale. Poi l’attesissimo e spettacolare rogo del Pupo, un manufatto eco-friendly con le sembianze di un clown senza naso rosso né parrucca, interamente realizzato in cartapesta e pitturato con tempere ecologiche, per ridurre al minimo le emissioni nell’ambiente dovute alla combustione. Davanti a centinaia di cellulari puntati i consiglieri dell’Ente Carnevalesca hanno acceso il Pupo che è bruciato in pochi minuti facendo piovere dal cielo tanti "coriandoli" di carta bruciata.