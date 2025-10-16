Il pusher si inventa la rapina: "Mi hanno minacciato col coltello"

Gli ingredienti della rapina c’erano tutti, peccato che l’avesse inventata di sana pianta: la minaccia con il coltello, i venti euro sfilati dal portafoglio, la paura all’interno dell’autobus per Montecchio, la ragazza che faceva da palo. Una scena da film, messa a verbale davanti alla Polizia e il padre accanto.

Il presunto rapinato, un giovane italiano residente in zona Montecchio, non era affatto una vittima: era lui, secondo gli accertamenti, ad aver cercato di vendere hashish a due coetanei. I "banditi" che aveva descritto come due ragazzi (marocchino e albanese) e una ragazza albanese, non avevano né coltelli né intenzioni aggressive.

Erano semplicemente tre giovani ai quali, dopo aver tentato di piazzare una dose per 20 euro, aveva deciso di rincarare la cifra a 40. Da lì la discussione e infine la vendetta: la denuncia di una rapina mai avvenuta. Il racconto era stato verbalizzato il 25 maggio 2024 in Questura. L’autore della querela aveva descritto una scena nei particolari: due ragazzi "dell’età di 19 o 20 anni", uno "con tuta azzurra marca Lacoste", l’altro "con borsello marrone chiaro e maglia bianca", e una ragazza "dai capelli neri e top rosa". Tutti insieme, a suo dire, lo avrebbero minacciato, derubato e poi seguito sull’autobus. Ma qualcosa, sin da subito, non tornava.

La Polizia ha ricostruito il retroscena in pochi giorni, incrociando testimonianze e dati. Il presunto rapinato si era inventato tutto nel tentativo di coprire la propria condotta e, forse, di vendicarsi per l’affronto subìto. La Procura di Pesaro ha poi chiuso il cerchio: i tre ragazzi accusati, difesi dall’avvocato Matteo Mattioli e Nicola Maria Ciacci sono stati assolti ieri, pienamente scagionati da ogni sospetto. Le loro versioni sono state ritenute coerenti. Nessuna arma, nessuna minaccia.

L’unico che resta con qualcosa da spiegare è proprio il giovane querelante, quello che davanti agli agenti aveva giurato di essere stato intimorito da un coltello e costretto a consegnare venti euro. Ora dovrà chiarire perché quel coltello non c’era, perché i venti euro erano diventati quaranta e, soprattutto, perché si era presentato in Questura con il copione di un film che non aveva mai avuto luogo.

Antonella Marchionni