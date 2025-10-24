Amor di patria
CronacaIl pusher torna sempre nel luogo dello spaccio: arrestato di nuovo
24 ott 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
Il pusher torna sempre nel luogo dello spaccio: arrestato di nuovo

Preso dai carabinieri, era subito tornato in libertà. E i militari lo sorprendono ancora a vendere droga.

I carabinieri davanti al tribunale: il primo arresto. dello straniero è stato convalidato, ma l’uomo è stato subito rimesso in libertà. Ora l’arresto bis

Non aveva fatto in tempo a lasciare la città che ci è ricascato. Il trentenne senegalese arrestato dai carabinieri meno di una settimana fa nei pressi della stazione, sorpreso con dosi di hashish e contanti, è stato di nuovo fermato dai militari al Parco della Resistenza.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti e diversi alias usati negli anni, è stato sorpreso con una ventina di dosi di hashish pronte per la vendita. La scena si è ripetuta quasi identica a quella di pochi giorni fa: atteggiamento sospetto, controllo dei militari, e il ritrovamento dello stupefacente. Durante l’udienza di convalida del primo arresto, il giudice aveva disposto per lui il divieto di dimora nelle province di Pesaro e Ancona, accogliendo la richiesta della difesa di consentirgli il rientro in una comunità terapeutica a Fermo. Ma il trentenne non ha rispettato l’ordine del tribunale, tornando in città e tornando subito ai vecchi giri.

Ieri mattina è comparso davanti al giudice per la nuova udienza di convalida. L’arresto del senegalese fa parte di un’operazione straordinaria di controllo del territorio, che ha visto ventidue militari in campo, tra Carabinieri della Compagnia di Pesaro, Nucleo Cinofili e Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana” inviati dal Comando generale per rafforzare la prevenzione.

