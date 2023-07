Il puzzle delle scuole L’Università in via Petrarca "Nei locali del centro civico"

A dire il vero non sappiamo se è colpa del destino o di una sfortunata coincidenza. Ma a poco più di un anno dalla riapertura dell’Università a Pesaro studi dobbiamo registrare un inaspettato stop. Cosa è successo? Semplice: la coabitazione tra la sede universitaria riaperta a Pesaro Studi con la scuola media Dante Alighieri ha funzionato per un anno. Ma i risultati dei danni del terremoto marino iniziato il 9 novembre 2022, porteranno a dover far pagare dazio proprio al corso di laurea in ingegneria della Sostenibilità industriale e alla laurea magistrale in ingegneria energetica in lingua inglese. Per loro da settembre non ci sarà più posto a Pesaro Studi. Gli spazi sono destinati alla primaria Mascarucci: "Per garantire l’attività didattica ed educativa in sicurezza e in spazi adeguati. I controlli che abbiamo fatto dopo le scosse di terremoto – spiegano Matteo Ricci e Camilla Murgia–, proseguiti fino a queste settimane, hanno indicato che l’edificio di via Agostini è stato danneggiato dal sisma. Per questo, insieme ai tecnici, abbiamo deciso di spostare la Mascarucci al Pesaro Studi, in un luogo sicuro".

Detto e fatto. Tanto che le Università che hanno concordato con il Comune le facoltà di ingegneristica dovranno trasferirsi a Muraglia. Ma non negli spazi utilizzati dalla facoltà di Infermieristica. "Nella ridistribuzione degli spazi, è previsto anche lo spostamento dell’Università nel quartiere di Muraglia – dicono Matteo Ricci e Camilla Murgia –, in attesa che il San Domenico, dopo i lavori finanziati dal Pnrr, possa accogliere al meglio l’ateneo in centro storico". In realtà la scelta del centro civico di via Petrarca è di totale emergenza. Tanto che l’assessora Murgia non nasconde che si stanno facendo i salti mortali per trovare una soluzione: "Intanto stiamo cercando di capire come organizzare – dice – in via Petrarca un incremento del numero delle aule per l’Università. Una delle richieste era quella di avere più spazi di insegnamento in un’unica sede. Chiaramente le due università chiedono una struttura idonea e anche per questo stiamo cercando di fare un cambiamento di destinazione d’uso del centro sociale con annessa certificazione anti incendio. Da parte nostra metteremo in campo tutto il possibile per rispondere alle necessità delle facoltà. Intanto la sede a Muraglia è più vicina al centro storico e alla mensa convenzionata". Bisognerà capire se l’accreditamento del Ministero reggerà anche per una struttura non moderna. Diciamo che Pesaro Studi non è una creatura fortunata.

