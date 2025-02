"Il Quartiere di Pantano escluso dal confronto sull’ex Manzi"

"Solo l’opposizione a Pantano ha espresso un voto contrario all’ipotesi di alienare l’ex scuola Manzi di via Lamarmora. La maggioranza ha preferito non esporsi a riguardo". Marcello Valdinocci (foto), consigliere di quartiere della lista in minoranza, Ascoltiamo Pesaro, non resiste a togliersi il sassolino dalla scarpa. Il fastidio è diventato insopportabile dopo che Valdinocci ha assistito martedì sera al Consiglio comunale che aveva all’ordine del giorno la delibera per l’inserimento dell’ex Manzi nel Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni. Due ore di dibattito infuocato, in Consiglio comunale, non sono bastati a chiarire tutti gli aspetti legati all’annosa vicenda. Purtroppo per il consigliere di quartiere è stata una doccia gelata, apprendere, guardando il Consiglio comunale che "le osservazioni del Quartiere – testimonia Valdinocci – non sono state recepite nel dibattito del Consiglio comunale. La spiegazione ha lasciato tutti di stucco". E cioè? "Le osservazioni del Quartiere per cui ci sono state due riunioni sono arrivate tardi al vaglio della commissione urbanistica e quindi ritenute non pertinenti".

In effetti la circostanza è stata confermata dal dirigente all’Urbanistica, Fattore. Tanto che attraverso un emendamento alla delibera è stato prefigurato che le opinioni documentate dal Quartiere 12 finiranno nella discussione dei successivi passaggi del provvedimento sull’Ex Manzi nei prossimi Consigli comunali. Valdinocci è basito: "Volete sapere perché il Quartiere non ha fatto in tempo? Non ci si crede...preferirei fosse uno scherzo di cattivo gusto". Perché? "Hanno sbagliato la data. Noi del Quartiere ci siamo riuniti dopo la commissione urbanistica e non prima". Un errore può capitare..."Posso non dubitare, quanto legittimamente pensare che sia stato un modo, da parte della maggioranza per guadagnare tempo e tenere bassa la polemica che invece continua ad imperversare tra i residenti. Del resto il quartiere sull’argomento ha già fatto due assemblee molto partecipate e combattute: la questione è molto sentita a Pantano. Credo che la maggioranza abbia voluto far passare la delibera sull’alienazione, prima di affrontare le ossevazioni fatte dal Quartiere 12. Comunque una dichiarazione contraria, all’interno del verbale del quartiere c’è stata: io come portavoce di AP ho elencato tutte le criticità che i consiglieri di quartiere in maggioranza non hanno voluto mettere nero su bianco".